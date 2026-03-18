Подводная лодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

Глубоководный спасательный аппарат "Бестер-1" подлодки "Игорь Белоусов" во время учений Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила глубоководное погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"Мероприятие было проведено в рамках плановой боевой учебы. В ходе глубоководного погружения была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах", - говорится в сообщении.

Выполнить погружение помогло спасательное судно "Игорь Белоусов".

После успешного выполнения подводной части упражнения, экипаж подложки совершил всплытие и продолжил выполнять задачи по плану боевой подготовки.