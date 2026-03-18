Минобороны РФ сообщило об уничтожении 85 украинских БПЛА

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на среду 85 украинских беспилотников, 42 из них над Краснодарским краем, заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, 42 БПЛА нейтрализовано над Краснодарским краем, 13 - над Черным морем, 6 - над Азовским морем, по 5 - над Брянской областью и Крымом, 4 - над Адыгеей.

Также три беспилотника уничтожено над Ленинградской областью, по два - над Воронежской и Астраханской областями, по одному - над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем, говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в среду сообщил об атаке БПЛА на многоквартирные дома в краевом центре. Погиб мирный житель.