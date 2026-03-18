В Адыгее в результате атаки БПЛА ранены двое детей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Тахтамукайском районе Адыгеи в ночь на среду отразили атаку БПЛА, были ранены два ребенка, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Атаку БПЛА ночью отражали и в Тахтамукайском районе республики. Осколочные ранения получили два человека - двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь", - рассказал он.

Жизни и здоровью детей ничто не угрожает. По словам Кумпилова, одну девочку выпишут уже в среду, вторую пока оставят в больнице для наблюдения.

Обломки беспилотников задели восемь частных домов в Энеме, повредив кровлю и остекление, и три автомобиля.

Этой же ночью ПВО перехватила близ Майкопа четыре БПЛА, жертв, пострадавших и разрушений нет.