Суд оставил в силе приговор экс-сенатору Арашукову по делу о даче взятки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд в среду при рассмотрении в апелляционной инстанции оставил без изменения приговор в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, признанного виновным в даче взятки сотруднику колонии.

"Приговор без изменения", - сообщили журналистам в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ленинский районный суд Оренбурга 13 января признал отбывающего пожизненный срок Арашукова виновным в даче взятки сотруднику колонии. Подсудимый был приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей. По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Судом установлено, что Арашуков, отбывающий пожиненный срок, при посредничестве адвоката дал взятку должностному лицу УФСИН по Оренбургской области в размере 3 млн рублей за создание для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии, а оставшуюся часть денег в размере 3 млн рублей не успел передать в связи с пресечением противоправной деятельности.

Как уточняли в Генпрокуратуре, "каких-либо "льгот" экс-сенатор так и не дождался - о попытке подкупа было сообщено в правоохранительные органы".

Уголовное дело в отношении адвоката выделено в отдельное производство.

Судебный процесс проходил на выездном заседании в колонии №6 УФСИН Оренбургской области "Черный дельфин" для пожизненно осужденных, где Арашуков отбывает срок.

Государственный обвинитель, не согласившись с постановленным судебным актом, подал на него апелляционное представление.

В декабре 2022 года Московский городской суд на основании вердикта присяжных приговорил Рауфа Арашукова и его отца - бывшего советника гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по делу о преступном сообществе и убийствах.