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Хуснуллин рассказал о ходе инвентаризации земли под строительство

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Инвентаризация земель позволит рассмотреть предложения в отношение 10 тыс. га земли на правительственной комиссии за год, рассказал на оперативном совещании у премьер-министр вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Для реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" определили задачу проинвентаризировать имущество всей федеральной казны на предмет возможного использования участков под строительство. И видим активное участие Роскомимущества в данной работе. Коллегами за год запланирована подготовка предложений для рассмотрения на правкомиссии в отношении 10 тысяч гектаров земли. Надеемся, в будущем будем увеличивать этот показатель", - заявил Хуснуллин.

Он напомнил, что правительство активно работает в вопросах инвентаризации с субъектами.

"Совместная работа показала свою эффективность. И мы уже провели эксперимент, где провели сплошную инвентаризацию всех объектов недвижимости. И видим выявление большого количества федеральных, региональных, муниципальных и частных неиспользуемых объектов", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что во всех опорных пунктах поставлена задача провести инвентаризацию, а их 2155.

"Хочу отметить, что на финальной стадии находится законопроект, предусматривающий возможность проведения ППК "Роскадастр" сплошной инвентаризации объектов недвижимости по заявкам субъектов для заключения соответствующих соглашений. Всё это позволит привести публичное имущество в надлежащее состояние", - заверил Хуснуллин.

Глава правительства Михаил Мишустин напомнил, что "инвентаризация всего земельного фонда поможет, в том числе и развитию жилищного и инфраструктурного строительства, повысит инвестиционную активность, в том числе и в регионах, и создаст много новых рабочих мест, и, что также очень важно, поможет нашей туристической индустрии, поскольку смежное влияние инвестиций в туризм, оно многократное".

Ранее вице-премьер призвал регионы провести инвентаризацию инфраструктуры.

"В решении этой задачи огромное значение имеет ускоренное вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков и имущества. Прошу глав субъектов совместно с Росреестром наладить ускоренную работу по инвентаризации всех имеющихся активов. Работать должен каждый квадратный метр земли, каждый объект. Это приоритет для регионов", - подчеркнул Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Михаил Мишустин Роскадастр Росреестр правительство Роскомимущество
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