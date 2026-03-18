Кремль решительно осудил действия, направленные на ликвидацию руководства Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кремле решительно осуждают попытки причинения вреда и даже ликвидации руководства Ирана, равно как и других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран", - сказал он журналистам.

"Мы осуждаем такие действия", - подчеркнул Песков.