Поиск

Кремль не стал комментировать сообщения, что РФ делится с Ираном снимками объектов США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке, отметив, что сейчас много информационных вбросов на эту тему.

В миреТрамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" ИрануТрамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" ИрануЧитать подробнее

"Вокруг этой войны идет очень много разных сообщений, подавляющее большинство является не чем иным, как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке и технологиями производства БПЛА.

"Но вместе с тем по этому вопросу были комментарии официальных представителей Соединенных Штатов, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют", - отметил представитель Кремля.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Дмитрий Песков Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

В РФ прорабатывают поручение Путина о возможности ухода с газового рынка Европы

Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

 Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

Сенаторы одобрили запрет выдворения из России служивших в российской армии иностранцев

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

В Алтайском крае карантин по бешенству действует в 28 населенных пунктах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8712 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
