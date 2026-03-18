Кремль не стал комментировать сообщения, что РФ делится с Ираном снимками объектов США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке, отметив, что сейчас много информационных вбросов на эту тему.

"Вокруг этой войны идет очень много разных сообщений, подавляющее большинство является не чем иным, как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке и технологиями производства БПЛА.

"Но вместе с тем по этому вопросу были комментарии официальных представителей Соединенных Штатов, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют", - отметил представитель Кремля.