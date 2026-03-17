Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит причин опасаться затягивания конфликта с Ираном по "вьетнамскому" сценарию.

"Нет, я не боюсь этого (...). Я вообще ничего не боюсь", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он того, что операция против Ирана в случае отправки войск непосредственно в эту страну может превратиться для США в аналог войны во Вьетнаме.

The New York Times поясняет, что Белый дом рассматривает идеи ограниченных по масштабу военных операций в Иране, которые почти наверняка потребуют присутствие военных на иранской территории. Один из вариантов - взятие под контроль острова Харк, который Иран использует для погрузки нефти на танкеры. Второй вариант действий – операция на ядерном объекте в Исфахане, где, как считается, хранится иранский обогащенный уран.