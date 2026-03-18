Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ в 2025 г.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Свыше 850 тыс. мигрантов включены в реестр контролируемых лиц и ограничены в правах на территории России в 2025 году, следует из аналитической справки миграционных подразделений МВД РФ.

"В реестр контролируемых лиц включены и тем самым ограничены в правах более 850 тыс. незаконных мигрантов, при этом количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с легальными трудовыми мигрантами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, возросло на 25,9% (2 475 732) и 44,5% (145 784) соответственно", - следует из опубликованных материалов.

По данным МВД, в рамках реализации предоставленных в феврале 2025 года органам внутренних дел полномочий самостоятельно принимать решения о выдворении за пределы страны нарушителей миграционного законодательства и помещении их в специальные учреждения для временного содержания в целях высылки из страны "данным мерам подвергнуто около 60 тыс. лиц".

Сумма штрафов, взысканных за совершение административных правонарушений в сфере миграции в прошлом году, увеличилась более чем на 50% и достигла 5,7 млрд руб., что связано, в том числе, с усилением наказания за их совершение, подчеркнули в ведомстве.

В МВД отметили, что общее количество находящихся на территории РФ иностранцев сократилось на 8,6% (до 5,7 млн чел.), в том числе несовершеннолетних - на 24,5% (до 591,3 тыс. чел.), женщин - на 7,6% (до 1,7 млн. чел.).

Кроме того, в 2025 году почти на треть сокращено количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание (-29,7%, 31,3 тыс.), видов на жительство (-27,3%, 156,2 тыс.) и количество принятых в гражданство (-27,1%, с 209 тыс. до 152,4 тыс. в год), добавили в ведомстве.

Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

В РФ прорабатывают поручение Путина о возможности ухода с газового рынка Европы

Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

 Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

Сенаторы одобрили запрет выдворения из России служивших в российской армии иностранцев

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

В Алтайском крае карантин по бешенству действует в 28 населенных пунктах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8712 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
