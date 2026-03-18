В Свердловской области иностранцам запретили работать курьерами и охранниками

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ, направленный на разграничение отраслей, в которых может быть занята иностранная рабочая сила, сообщает региональный Департамент информационной политики.

"Документ содержит перечень из 20 видов экономической деятельности, в которых не могут быть заняты иностранные граждане, работающие по патенту (...). В частности, производство детского питания, образовательная деятельность, деятельность в сфере права и бухгалтерского учета, финансовых услуг, охранных служб, курьерских услуг", - говорится в сообщении.

Директор Департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов отметил, что "запрет не затрагивает возможности иностранных граждан, имеющих разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также граждан стран Евразийского экономического союза".