В Минздраве заявили о росте посещаемости гинекологов в России с 2020 года на 14%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России количество посещений женщинами акушеров-гинекологов с 2020 года выросло на 14%, сообщила "Интерфаксу" главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина.

"За последние 5 лет отмечается увеличение посещений женщинами врачей-акушеров-гинекологов, о чем свидетельствуют данные федерального статистического наблюдения. Общее число посещений женщинами врачей-акушеров-гинекологов с 2020 года выросло на 14%, из них с профилактической целью на 31%", - сказала она.

По ее словам, тенденция по увеличению числа посещений формируется в том числе благодаря внедрению диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, охват которой увеличивается из года в год. Так, в 2025 году охват репродуктивной диспансеризацией женщин превысил показатели в 2024 году в 1,5 раза.

Ранее о том, что за последние десять лет доля ежегодно посещающих гинеколога россиянок 18-45 лет сократилась на 18%, сообщили, "Ведомости" со ссылкой на результаты ежегодного всероссийского исследования "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер" 2026". Последний опрос аналитический центр НАФИ провел в марте 2026 года среди 1600 женщин во всех федеральных округах.

НАФИ Минздрав Наталия Долгушина
