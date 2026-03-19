Поиск

Главком ВМФ РФ заявил, что испытания атомной подлодки "Пермь" завершатся в 2026 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подлодка "Пермь" проекта "Ясень-М" завершит испытания в текущем году, серийное строительство и модернизация подлодок этого проекта заложено во всех программах развития военно-морского флота, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

"В этом году завершаются испытания очередного атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами "Пермь" проекта "Ясень-М", который пополнит состав подводных сил Тихоокеанского флота", - сказал Моисеев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", опубликованном в четверг.

"Текущими и перспективными программами предусмотрено серийное строительство этих лодок, их совершенствование за счет поэтапного внедрения перспективных образцов вооружения и военной техники", - сообщил главком ВМФ.

Он также отметил, что основной и перспективный проект - "Ясень"/"Ясень-М" - заменит в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ атомные подлодки третьего поколения: 971, 945, 949 проектов. "Он обладает высочайшими боевыми возможностями - поисковыми, ударными, оборонительными", - сказал Моисеев.

"За последние пять лет в состав военно-морского флота переданы четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М". Они успешно выполняют поставленные задачи в составе подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов", - подчеркнул главком.

В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводной компоненты Военно-морского флота России подчеркнул, что выпуск многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М" необходимо продолжить.

"На предприятии "Севмаш" в стадии строительства находятся четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" с крылатыми ракетами. В ближайших планах - строительство еще двух подводных кораблей данного проекта", - сказал тогда президент.

Ранее официально сообщалось, что "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоит гиперзвуковой комплекс "Циркон". Также сообщалось о планах оснастить "Цирконами" другие многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М", а также российские надводные корабли.

Проект "Ясень-М" относится к четвертому поколению подлодок. Корабли этого проекта вооружены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".

ВМФ РФ Александр Моисеев подлодка Пермь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Что произошло за день: cреда, 18 марта

Минсельхоз заявил, что рисков для потребителей из-за ситуации с пастереллезом в Новосибирской области нет

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
