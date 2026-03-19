На компенсации за разрушенное жилье в Курской и Брянской областях направят еще 7 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральное правительство выделит дополнительно почти 7 млрд рублей Курской и Брянской областям на компенсации гражданам, жилье которых разрушено, заявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Крайне важно, чтобы граждане, которые лишились своих домов, не остались без внимания государства, получили возможность приобрести или построить себе новое жилье. Сегодня рассмотрим вопрос о выделении Курской и Брянской областям на эти цели еще почти 7 млрд рублей", - сказал он.

Михаил Мишустин правительство Брянская область Курская область
