На пенсии жителям новых регионов направят дополнительно 5,8 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит около 5,8 млрд рублей на пенсионное обеспечение жителей Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных республик, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Благодаря выделению этих средств во втором квартале текущего года будут обеспечены выплаты пенсий, которые назначены по региональному законодательству. Соответствующее распоряжение правительства России уже подписано.

В 2025 году на выплату пенсий в новых регионах из федерального бюджета направили свыше 23,4 млрд рублей. В первом квартале текущего года - почти 3,9 млрд рублей.

Правительство ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
