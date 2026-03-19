Минсельхоз проработает вопрос поставки животных в Новосибирскую область из других регионов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ изучает возможность поставки животных в Новосибирскую область, где часть поголовья крупного рогатого скота была забита из-за заболевания пастереллезом.

"Минсельхоз России проработает вопрос поставок необходимого количества поголовья в Новосибирскую область. Будем смотреть по другим регионам, делать все, чтобы граждане смогли восстановить свои хозяйства", - заявил в четверг замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, процитированный в сообщении ведомства. В настоящее время он находится в регионе.

Кроме того, рассматриваются инструменты, которые можно задействовать в рамках других мер поддержки для малых хозяйств, чтобы помочь людям пройти этот период и вернуться к нормальной работе. "Обсудили с губернатором Андреем Травниковым дополнительные решения, которые помогут усилить уже принятые меры поддержки", - сказал чиновник.

Некрасов также сообщил, что пострадавшим личным подсобным хозяйствам уже предоставляются компенсации за изъятый скот, социальные выплаты для семей, субсидии на восстановление поголовья. Регион компенсирует до 50% затрат на покупку крупного рогатого скота.

По его словам, представители банковского сектора подтвердили готовность оказать поддержку пострадавшим, в первую очередь по линии льготного кредитования.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области, бешенство - более чем в 40 очагах.

Причиной вспышек Россельхознадзор назвал аномальные морозы в Западной Сибири в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур. Кроме того, вирус начал мутировать.

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева в регион была направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. На состоявшемся в минувшую среду совещании Данкверт заявил, что ситуация в Новосибирской области находится под контролем. Вместе с тем он назвал недостаточными меры, принятые областными властями для недопущения распространения заболевания.

В настоящее время Россельхознадзор осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также проводит мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов.