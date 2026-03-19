Путин поручил следить за выплатой компенсаций пострадавшим от атак ВСУ в приграничье

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за выделением компенсаций и выплат пострадавшим в приграничных районах от атак ВСУ.

"В последние годы был принят целый ряд значимых решений по поддержке граждан (из) приграничных областей России и потерявших в результате атак киевского режима жилье и имущество. Надо внимательно следить за тем, как выделяются компенсации и выплаты", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он подчеркнул, что все пострадавшие должны получать положенные средства своевременно и полностью.

"Самое серьезное внимание следует уделить проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев", - сказал Путин.