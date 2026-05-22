Белгородская область получила 2 млрд рублей на покупку жилья жителям приграничья

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство России перечислило Белгородской области 2 млрд рублей на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья, сообщил в Max врио губернатора региона Александр Шуваев.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина федеральную поддержку получат 316 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского. Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года", - написал он.

Шуваев заверил, что средства начнут поступать на спецсчета жителям уже на следующей неделе.

По его сведениям, с начала СВО из 6 490 белгородских семей, потерявших жилье, 5 366 собственников уже получили новые квартиры, дома либо средства на специальные счета. За это время на жилищные вопросы пострадавших белгородцев из федерального центра поступило 30,4 млрд рублей.

В 2026 году правительство России выделило Белгородской области на эти цели 4 млрд рублей. Первый транш - 2 млрд рублей - в марте получили 264 семьи.