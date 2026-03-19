Президент попросил прокуроров контролировать средства гособоронзаказа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Средства, выделяемые на гособоронзаказ и увеличение мощностей оборонно-промышленного комплекса страны, должны контролироваться органами прокуратуры, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

"Конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

А с учетом увеличения объема выпуска продукции военного назначения, продолжил президент, "важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиям законодательства по промышленной безопасности".

Генпрокурор Александр Гуцан на этой же коллегии поручил подчиненным усилить надзор за расходованием средств гособоронзаказа, совместно с органами безопасности выявлять и добиваться наказания для лиц, совершающих преступления в этой сфере.

"В текущих реалиях прокурорский надзор за эффективным расходованием бюджетных средств, в первую очередь при формировании цены оборонных контрактов, должен быть усилен, - сказал он. - Лица, пытающиеся бессовестно, цинично нажиться на их исполнении, безосновательно и кратно завышающие их стоимость, должны нести самую строгую ответственность, в том числе уголовную, независимо от занимаемой должности".

"Совместно с органами безопасности и следствия принимайте исчерпывающие меры для их выявления и возмещения причиненного ими ущерба", - поручил он.

По его словам, принятые в 2025 году меры позволили пресечь поставки в войска некачественных боеприпасов и ударных систем, в том числе БПЛА, обеспечить доработку электронной компонентой базы, замену устаревшей аппаратуры.

"По нашей инициативе регламентирован порядок урегулирования ценовых разногласий Минобороны с предприятиями промышленности. Его реализация позволит сократить сроки согласования стоимости продукции и расчетов с поставщиками", - сказал Гуцан.