Правительство рассматривает законопроект о сохранении котировок Argus для расчета налогов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минфин предложил внести изменения в законодательство, которые позволят продолжать использовать котировки ценового агентства Argus, в том числе, для расчета НДПИ, соответствующий законопроект рассматривается в правительстве, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал в феврале, что в правительстве подготовлены поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки Argus. Закон запрещает проведение исследований товарных рынков, в том числе формирование ценовых индикаторов, для иностранных лиц и российских компаний с иностранным участием от 20%.

Argus осенью 2025 года предупредило Минфин, что не сможет продолжать работу в России в полном объеме с марта 2026 года из-за этого закона, говорили источники газеты.

"Минфин предложил сохранить котировки Argus, такой законопроект правительство рассматривает", - сказал Сазанов.

Котировки Argus используются в том числе для расчета налогов на добычу полезных ископаемых, а также топливного демпфера.

Argus Алексей Сазанов Минфин НДПИ Правительство
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });