Женщина погибла в Екатеринбурге из-за возгорания электросамоката

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В результате пожара в одном из магазинов Екатеринбурга погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщается, что на первом этаже многоквартирного дома горела внутренняя отделка помещений магазина. Очаг возгорания был в смежном помещении другой торговой точки. Площадь возгорания составила 80 кв. м, при тушении была обнаружена женщина без признаков жизни. Предварительно установлено: причиной пожара стало самовозгорание аккумуляторной батареи электросамоката.

Пресс-служба ГУ МЧС в сообщении уточнила, что женщина погибла не от огня, а от отравления угарным газом и дымом.