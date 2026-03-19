Правительство выделит 5,7 млрд руб. на жилье жителям курского приграничья

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительство России выделит еще 5,7 млрд рублей на приобретение жилищных сертификатов для жителей приграничных районов Курской области, лишившихся своего жилья из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Очередной транш из федерального бюджета выделен Курской области на приобретение сертификатов. Для поддержки ещё более 800 семей из приграничья правительство России направляет в регион порядка 5,7 млрд рублей", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

Он отметил, что федеральный центр оказывает беспрецедентную поддержку, которая позволяет жителям приграничья, лишившимся жилья, иметь возможность построить или приобрести новый дом.

В Курской области выдано свыше 15 тыс. сертификатов более чем на 93 млрд рублей. Из них куряне уже реализовали 12,5 тыс. на 81 млрд рублей. В прошлом году средняя стоимость одного сертификата составила почти 6,5 млн рублей.