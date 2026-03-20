Российский фрегат выполнил торпедную стрельбу на учении в Баренцевом море

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Головко" в ходе планового учения отработал стрельбу противолодочной торпедой по подлодке-мишени в Баренцевом море, сообщил в пятницу Северный флот.

"Экипаж корабля лег на боевой курс, после чего выполнил стрельбу торпедой без боевой части по подводной лодке", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По её информации, в роли мишени выступила одна из подводных лодок Северного флота.

"Район стрельбы был закрыт для судоходства, соблюдены все меры безопасности", - заявили во флоте.

"Боевое упражнение выполнено успешно", - сказал командир минно-торпедной боевой части фрегата, чьи слова привели в пресс-службе Северного флота.

Там сообщили, что после выполнения торпедной стрельбы практическую торпеду подняли из воды катером-торпедоловом и доставили на базу.

По официальной информации, "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ России фрегат вошел в 2023 году.