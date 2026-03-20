Фрегат "Маршал Шапошников" вернулся во Владивосток из дальнего похода

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" после успешного выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других стратегически важных районах Мирового океана вернулся во Владивосток, сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

"В ходе выполнения задач корабли прошли более 25 тысяч морских миль, преодолев более пяти морей и два океана - Индийский и Тихий. Посетили с деловыми заходами шесть государств, в несколько из которых фрегат заходил неоднократно за поход", - говорится в сообщении.

На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, отметил высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Отличившимся были вручены медали и грамоты.

Как сообщалось, фрегат "Маршал Шапошников" вышел в дальний поход из порта Владивостока в составе отряда кораблей ТОФ 1 октября 2025 года.

Отмечается, что фрегат "Маршал Шапошников" также принимал участие в военно-морском учении типа PASSEX c кораблями Таиланда, в традиционном военно-морском учении "Марумекс-2025" с кораблями ВМС Мьянмы, а также многостороннем учении "Милан-2026" в Индии. Кроме того, в катарском порту Хамад экипаж фрегата представлял ВМФ России в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2026. В ходе международных военно-морских учений неоднократно применялась палубная авиация - вертолет Ка-27м, находящийся на борту фрегата "Маршал Шапошников".