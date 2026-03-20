За осквернение захоронений жертв геноцида советского народа предлагают ввести до пяти лет колонии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию поправку об уголовной ответственности за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа и памятников им, расположенных не только в РФ, но и за ее пределами.

Так, согласно поправке, статью 243.4 УК РФ, в которой сейчас две части, предлагается дополнить частью третьей. В ней предусматривается ответственность за "уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов".

Подобное предлагается наказывать штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В статье 354.1 УК РФ еще одна одобренная комитетом поправка предполагает установить наказание не только за отрицание факта геноцида советского народа, но и за одобрение геноцида советского народа.

Подобное предлагается наказывать штрафом в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В этой же статье в части третьей законопроектом предлагается прописать ответственность за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.

Такие деяния, согласно законодательству, будут наказываться штрафом в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Авторами проекта закона (№1138193-8) выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия", в частности Ольга Занко, Сергей Боярский и Ирина Панькина. Необходимость внесения законопроекта обусловлена ростом попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии, отмечается в пояснительных материалах.

