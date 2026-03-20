Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы челябинского Роспотребнадзора на 400 млн руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Курчатовский районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, сообщила Генпрокуратура РФ в пятницу.

"С экс-чиновника и аффилированных лиц в доход Российской Федерации взыскано приобретенное на неподтвержденные доходы имущество более чем на 400 млн рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

"Установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высоко прибыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в поднадзорной ему сфере санитарно-эпидемиологического благополучия", - сообщили в Генпрокуратуре.

Для сокрытия своего бизнеса Семенов привлек сыновей, тещу и доверенных лиц.

"За счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. В частности, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах", - сказали в ведомстве.