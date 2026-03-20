Лавров обсудил с послами стран АСЕАН продвижение стратегического партнерства с РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу встречу с аккредитованными в Москве послами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщили на Смоленской площади.

"В контексте отмечаемого в текущем году 35-летия российско-асеановских отношений состоялся предметный разговор на тему продвижения стратегического партнерства Россия-АСЕАН по целому ряду направлений, включая противодействие общим вызовам и угрозам, торговлю и инвестиции, высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли, цифровизацию, энергетику, расширение деловых и молодёжных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечено, что "основной акцент делался на обсуждении вопросов организации юбилейных мероприятий и согласования нового программного документа на среднесрочную перспективу".

"Обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня подтвердил значимость российско-асеановского диалога для формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе прочной архитектуры безопасности и сотрудничества, основанной на принципах уважения международного права, равноправия и открытости. Отмечены перспективы сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве, наращивания кооперации АСЕАН с ЕАЭС и ШОС, а также налаживания контактов по линии АСЕАН-БРИКС", - подчеркнули в МИД РФ.