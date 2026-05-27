Москва пригласила страны АСЕАН к формированию архитектуры евразийской безопасности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона приглашает все страны АСЕАН к согласованию практических действий по формированию архитектуры евразийской безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

"Развитие связей с Ассоциацией - один из неизменных приоритетов российской политики на азиатском направлении. Наша общая задача - не допустить политизации асеаноцентричных механизмов. Приглашаем все страны АСЕАН к согласованию практических действий по формированию архитектуры евразийской безопасности - инициативы, выдвинутой президентом России, как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - отметил он.

Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.

АСЕАН Сергей Шойгу
