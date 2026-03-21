Над Брянской областью за сутки уничтожено 154 дрона ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Брянской области за сутки отразили атаку более чем 150 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"За прошедшие сутки с 8:00 20 марта до 8:00 21 марта над территорией региона уничтожено 154 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он утром в субботу в своем канале в мессенджере Max.

Накануне Богомаз сообщал, что дроны-камикадзе атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Был ранен мужчина, ему потребовалась госпитализация.