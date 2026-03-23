Брянский губернатор сообщил об уничтожении 128 БПЛА за ночь

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

"Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 128 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере.

По его данным, обошлось без разрушений и пострадавших.