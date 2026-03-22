Минобороны РФ заявило об улучшении позиций четырех группировок войск в зоне СВО

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная", "Запад", "Днепр" и "Центр" в течение суток улучшили позиции, подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, армия Украины потеряла здесь более 120 военнослужащих, бронетранспортер и бронеавтомобиль, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировки "Запад" и "Днепр" улучшили тактическое положение, подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Продвинулись в глубину обороны армии Украины подразделения группировки "Восток".

