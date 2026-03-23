Поиск

Мишустин проведет переговоры с премьером Вьетнама

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудит с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем вопросы реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других областях.

Премьер Вьетнама посетит РФ с официальным визитом 22-24 марта.

"22-24 марта состоится официальный визит в Российскую Федерацию премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня. Планируются переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина с Фам Минь Тинем", - сообщили в аппарате кабинета министров РФ.

В российском правительстве отметили, что премьеры обсудят актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и других областях", - отмечается в сообщении аппарата правительства.

Российская сторона отмечает, что межправительственная российско-вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству эффективно действует, ее очередное заседание планируется провести во втором полугодии 2026 года в Ханое.

Топливно-энергетический комплекс является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран, его флагман - совместное предприятие "Вьетсовпетро". В Ненецком АО России с 2008 года добычу углеводородов ведет совместная компания "Русвьетпетро".

"Вступившие в силу 10 октября 2025 года межправительственные договоренности позволяют расширить деятельность этих компаний в России и Вьетнаме", - отметили в аппарате правительства РФ.

Сотрудничество двух стран углубляется и в области использования атомной энергии в мирных целях. "Прорабатывается проект сооружения атомной электростанции на территории Вьетнама с участием госкорпорации "Росатом", - подчеркнули в правительстве.

Продолжается выпуск российской автотехники на совместном автосборочном предприятии с участием группы "ГАЗ" в Дананге, часть его продукции экспортируется в соседние страны.

За несколько десятилетий в России были подготовлены десятки тысяч вьетнамских специалистов, ежегодно в российских вузах гражданам Вьетнама предоставляется одна тысяча мест для обучения за счет федерального бюджета.

Благодаря возобновлению прямых регулярных и чартерных авиарейсов в 2025 году количество российских туристов, посещающих Вьетнам, увеличилось в три раза по сравнению с 2024 годом - до 690 тыс. человек.

Михаил Мишустин РФ Вьетнам Фам Минь Тинь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

