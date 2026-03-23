В порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с топливом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные тушат емкость с топливом, возгорание произошло в результате атаки украинских БПЛА на порт Приморска в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Губернатор уточнил, что с начала атаки дронов на регион с вечера 22 марта системами ПВО и РЭБ нейтрализовано уже 35 БПЛА.

Росавиация в ночь на понедельник ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2026 года Военная операция на Украине
Александр Дрозденко Приморск Ленинградская область
