Число уничтоженных БПЛА в Ленинградской области возросло до 60

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской области ликвидировано более 60 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее, чем за сутки", - написал Дрозденко в своем канале в Max в понедельник.

Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы.

Дрозденко отметил, что отражение атаки продолжается.

Ранее глава региона сообщал о ликвидации с вечера 22 марта 50 дронов. В результате атаки БПЛА в Приморске загорелась емкость с топливом.