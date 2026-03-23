В Ленинградской области отменен режим воздушной опасности

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В ходе отражения атаки над регионом уничтожено более 70 воздушных целей. Жертв нет", - написал он в мессенджере.

В порту Приморска тушат емкости емкости с нефтепродуктами, задействовано более десяти пожарных расчетов и единиц техники.

Во всех районах региона поисковые группы ищут обломки БПЛА.

Ранее Дрозденко сообщал о ликвидации с вечера 22 марта более 60 БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2026 года Военная операция на Украине
Магнитная буря на Земле завершилась

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

Белозеров переназначен главой РЖД еще на пять лет

"Пулково" возобновило обслуживание рейсов

Сергей Лавров анонсировал визит в Россию Нарендры Моди в 2026 году

Минобороны сообщило о поражении за ночь почти 250 украинских беспилотников

Пострадавшие от пастереллеза села в Новосибирской области получат допподдержку

Над Ленобластью с начала атаки сбили 50 беспилотников

В порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с топливом
