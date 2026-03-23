В Ленинградской области отменен режим воздушной опасности

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В ходе отражения атаки над регионом уничтожено более 70 воздушных целей. Жертв нет", - написал он в мессенджере.

В порту Приморска тушат емкости емкости с нефтепродуктами, задействовано более десяти пожарных расчетов и единиц техники.

Во всех районах региона поисковые группы ищут обломки БПЛА.

Ранее Дрозденко сообщал о ликвидации с вечера 22 марта более 60 БПЛА.