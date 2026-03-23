В Тверской области из-за падения обломков БПЛА горел многоэтажный дом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В городе Зубцов в ночь на 23 марта обломки беспилотника упали на многоэтажный дом, там горела одна квартира, обошлось без пострадавших, сообщило правительство Тверской области.

"В этот момент людей в квартире не было. Возгорание оперативно ликвидировано силами регионального ГУ МЧС", - сказано в сообщении.

Из подъезда эвакуировали часть жильцов. Их перевели в пункт временного размещения.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание в Зубцове и дал поручения региональному Минстрою совместно с муниципалитетом в течение дня представить перечень имущества, подлежащего восстановлению и ремонту.

"Поручил оперативно сформировать список квартир, подлежащих ремонту. Отработать каждое обращение граждан на предмет оказания необходимой помощи. Область окажет муниципалитету поддержку в восстановлении жилья и имущества. Благодарю наших граждан за слаженные действия и отсутствие паники", - заявил Королев.

Специальные службы проверяют пострадавший дом на предмет безопасности. Жильцы нижних этажей уже вернулись в квартиры. По окончании специальных мероприятий жители 7-9 этажей смогут также вернуться в свое жилье.