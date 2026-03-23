В Псковской области БПЛА повредил телевышку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Плюсском районе Псковской области беспилотник повредил телевышку, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Пострадавших нет. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья людей нет", - написал он в Max.

По данным Минобороны, в ночь на 23 марта ПВО перехватила и уничтожила 249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.