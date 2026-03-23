Склад с ГСМ горит в Ростовской области на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Крупный пожар тушат на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону в понедельник.

"По предварительным данным, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горят три здания на территории склада.

В тушении задействованы 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар возник на складе ГСМ в селе Крым Мясниковского района Ростовской области. Информация о возгорании поступила спасателям в 11:15 по московскому времени.