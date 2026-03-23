Пожар на складе с ГСМ в Ростовской области локализован на площади 3 тыс. кв. м

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Локализация на 3 тыс. кв. метров в 12:30 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

Группировка сил и средств на месте пожара увеличена и составляет порядка 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании на складе ГСМ в селе Крым Мясниковского района Ростовской области поступила спасателям в 11:15. По первоначальным данным, общая площадь пожара в трех помещениях составляла 1 тыс. кв. метров.

По данным ГУ МЧС по региону, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, сообщалось об угрозе распространения огня на соседние строения.