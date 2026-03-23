В Ростовской области потушили открытый огонь на складе с ГСМ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Мясниковском районе Ростовской области пожарные ликвидировали открытое горение на складе с горюче-смазочными материалами в селе Крым, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Ликвидация открытого горения объявлена в 13:40 мск", - сказали в пресс-службе.

Огонь повредил несколько зданий.

Склад горел больше двух часов. Первоначально общая площадь пожара в трех помещениях составляла 1 тысячу квадратных метров. Затем она увеличивалась, и пожарные локализовали возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров. Данних о пострадавших не поступало.