Новосибирских фермеров призвали не поддаваться на уловки аферистов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области неустановленные лица пытались нажиться на владельцах личных подсобных хозяйств, у которых в ходе ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области был изъят скот, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

"Приезжали некоторые жители Новосибирска и предлагали собственнику личного подсобного хозяйства перечислить деньги за оказание якобы юридических услуг, которые якобы помогли ему сохранить животных в хозяйстве, причем в хозяйстве, которое не просто попало в границы карантина, а в котором были выявлены многочисленные клинические признаки заболеваний скота", - сказал он.

По его данным, владелец этого хозяйства перечислил им деньги.

В другом случае жителей села уговаривали собрать деньги на авиабилет в Москву "для якобы представления их интересов в различных государственных структурах".

"В различных группах, каналах в соцсетях продолжают публиковаться призывы о сборе средств на протестную поддержку пострадавших сел с указанием реквизитов карточных счетов конкретных лиц", - сказал он.

"Уважаемые новосибирцы! Не поддавайтесь на эти уловки аферистов. Это действительно аферисты, которые пытаются на чужой беде не просто пиариться, а откровенно заработать", - подчеркнул он.

По уточненным данным, в Новосибирской области в ходе ликвидации очагов пастереллеза животные были изъяты примерно в 200 личных подсобных хозяйствах. Изъятие скота в крупных хозяйствах региона уже завершено, там действует карантин, проводится дезинфекция. Также работы по дезинфекции проводятся в трех населенных пунктах Черепановского, Баганского и Купинского районов, где изъятие животных завершено в личных подсобных хозяйствах жителей.