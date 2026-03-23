Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль на выезде из села Козиха
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области изъятие скота из-за пастереллеза продолжается в только одном селе - в Козихе Ордынского района, в остальных селах изъятие завершено, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

"Мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза реализуются (...). Самые болезненные мероприятия по изъятию потенциально зараженных животных завершены в большинстве населенных пунктов, сейчас эти работы продолжаются, фактически, в одном населенном пункте - селе Козиха Ордынского района", - сказал он.

В селах Новопичугово Ордынского района и Чернокурья Карасукского района изъятие завершено, добавил он.

Что касается выплат, продолжил Травников, 196 семей получили выплаты в общей сумме более 61 млн рублей, в эту сумму вошли компенсации за изъятый скот и социальные выплаты за один месяц (выплаты мер соцподдержки рассчитаны на девять месяцев).

Также работы по дезинфекции проводятся в трех населенных пунктах Черепановского, Баганского и Купинского районов, где изъятие животных завершено в личных подсобных хозяйствах.

Ранее 23 марта губернатор сказал, что новых очагов пастереллеза не выявляли на протяжении последних 18 дней. Он дал поручение обеспечить дополнительную поддержку селам, где были зафиксированы очаги пастереллеза.

"Даю дополнительные поручения - важно поддержать не только отдельные семьи, но и поддержать села, которые оказались в этой сложной ситуации. Поэтому все меры по укреплению материальной базы, социальным объектам, объектам благоустройства, по улично-дорожной сети в пострадавших селах нужно выполнить в назначенные сроки", - отметил губернатор на оперативном совещании.

Минсельхозу региона поручено разработать меры поддержки тем семьям, которые хотели бы перейти с разведения крупного рогатого скота на других сельхозживотных или птиц, министерству промышленности и торговли дано поручение проработать вопросы поставки мяса и молока в пострадавшие села.

Всего право на меры поддержки имеют 189 семей, потерявших скот из-за пастереллеза.

Изъятие скота в крупных хозяйствах региона уже завершено, после изъятия животных там действует карантин, проводится дезинфекция.

