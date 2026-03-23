Беспилотники отслеживают перемещение домашних животных по трассам в Новосибирской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мониторинг дорог в Новосибирской области для выявления несанкционированного перемещения домашних животных проводится с помощью беспилотников, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"С 18 марта в ежесуточном режиме (...) с помощью беспилотных авиационных систем осуществляется контроль за несанкционированным перемещением домашних животных по автомобильным дорогам", - сказал он, добавив, что всего обследовано три дороги, проведено 75 полетов.

Как сообщалось, изъятие скота в крупных хозяйствах региона уже завершено, после изъятия животных там действует карантин, проводится дезинфекция. Также работы по дезинфекции проводятся в трех населенных пунктах Черепановского, Баганского и Купинского районов, где изъятие животных завершено в личных подсобных хозяйствах жителей.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей.