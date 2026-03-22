В хозяйстве "Учхоз Тулинское" новосибирского "МолСиба" изъяли весь скот

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На ООО "Учхоз Тулинское" (Верх-Тулинский сельсовет Новосибирской области, входит в агрохолдинг "МолСиб") изъяли все поголовье скота в размере 2,5 тыс. особей крупного рогатого скота (КРС) из-за пастереллеза, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров холдинга, председатель правления "Союзмолоко. Сибирь" Игорь Елисеенко.

"На "Учхоз Тулинское" изъяли и уничтожили 2,5 тысячи КРС (800 фуражных коров - ИФ) из-за пастереллеза. Второе хозяйство "Раздольное" (6 тыс. КРС, 2 тыс. фуражных коров - ИФ) это не затронуло", - сказал Елисеенко.

Он уточнил, что сейчас идет процесс оформления документации по страховке.

"Если будет возмещена стоимость скота, то мы, конечно, будем восстанавливать хозяйство. А если нет, то на какие деньги?" - сообщил Елисеенко.

Глава предприятия уточнил, что сейчас страховая компания и банки подсчитывают стоимость выплат.

Как сообщалось, "МолСиб" в конце 2025 года запустил собственный завод по переработке молока мощностью 80 тонн в сутки. Переработка осуществляется на собственном заводе в Барабинске (Новосибирская область).

Также в 2025 году началась работа селекционно-генетического центра "МолСиба" на базе "Учхоз Тулинское". Центр должен был заняться разведением племенного КРС голштино-фризской породы. В центре также обучение селекции и производство 5 тыс. секвенированных генотипов в год.

Как сообщалось, изъятие животных в рамках борьбы с распространением пастереллеза в крупных хозяйствах Новосибирской области завершено, сообщал журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов в субботу.

"В крупных хозяйствах изъятие животных завершено, они переходят на режим карантина и дезинфекции", - сказал он.

По его словам, продолжается изъятие животных в личных подсобных хозяйствах двух населенных пунктов в Ордынском районе, оно продолжится еще около двух дней, завершается в одном селе в Карасуксом районе Новосибирской области.

В пятницу прошло изъятие животных из-за пастереллеза в одном крупном хозяйстве в Новосибирской области, в остальных крупных и средних хозяйствах, где было выявлено заболевание, работы завершены.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.

Как сообщалось, правительство Новосибирской области субсидирует до 50% на приобретение скота хозяйствам и сельхозорганизациям, приняты меры поддержки для личных подсобных хозяйств.

Агрохолдинг "МолСиб" специализируется на производстве кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, производстве и переработке молока, а также на поставке оборудования и технологий для молочного животноводства.