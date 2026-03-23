В Якутии в личном хозяйстве ликвидировали очаг пастереллеза

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Управление ветеринарии Якутии выявило и ликвидировало очаг пастереллеза в одном из личных подсобных хозяйств региона, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В минувшие выходные был выявлен и устранен очаг заболевания в одном из личных подсобных хозяйств в регионе. Проведена многократная дезинфекция помещений, инвентаря и прилегающей территории. По состоянию на утро 23 марта 2026 года, новых случаев заболевания среди животных в республике не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В регионе выполнены все необходимые мероприятия по поддержанию эпизоотического благополучия. Развернут оперативный штаб при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии.

Власти напоминают о необходимости вакцинации от заболевания в плановом порядке во всех хозяйствах, включая личные подсобные.

Ранее сообщалось, что ряд регионов Сибири ввел карантин на некоторых сельхозпредприятиях и в личных хозяйствах из-за вспышки пастереллеза. В Новосибирской области из-за заболеваний домашнего скота введен режим ЧС (пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области). По уточненным данным, в Новосибирской области в ходе ликвидации очагов пастереллеза животные были изъяты примерно в 200 личных подсобных хозяйствах.

Пастереллез - бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.