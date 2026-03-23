В Якутии в личном хозяйстве ликвидировали очаг пастереллеза

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Управление ветеринарии Якутии выявило и ликвидировало очаг пастереллеза в одном из личных подсобных хозяйств региона, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В минувшие выходные был выявлен и устранен очаг заболевания в одном из личных подсобных хозяйств в регионе. Проведена многократная дезинфекция помещений, инвентаря и прилегающей территории. По состоянию на утро 23 марта 2026 года, новых случаев заболевания среди животных в республике не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В регионе выполнены все необходимые мероприятия по поддержанию эпизоотического благополучия. Развернут оперативный штаб при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии.

Власти напоминают о необходимости вакцинации от заболевания в плановом порядке во всех хозяйствах, включая личные подсобные.

Ранее сообщалось, что ряд регионов Сибири ввел карантин на некоторых сельхозпредприятиях и в личных хозяйствах из-за вспышки пастереллеза. В Новосибирской области из-за заболеваний домашнего скота введен режим ЧС (пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области). По уточненным данным, в Новосибирской области в ходе ликвидации очагов пастереллеза животные были изъяты примерно в 200 личных подсобных хозяйствах.

Пастереллез - бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

Якутия Новосибирская область
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе с ГСМ

Верховный суд РФ допустил возможность заключения сделок в мессенджерах

Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

 Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

Кремль не комментирует сообщения о захвате Францией танкера, следовавшего из РФ

Магнитная буря на Земле завершилась

 Магнитная буря на Земле завершилась

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

 В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 978 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
