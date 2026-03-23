Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи указал на неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС "Бушер", сообщили в МИД РФ.

"Обсуждена ситуация в зоне Персидского залива, обвально деградировавшая в результате агрессии США и Израиля. Лавров указал на категорическую неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС "Бушер", которые создают недопустимые риски безопасности российского персонала и чреваты катастрофическими экологическими последствиями для всех без исключения стран региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

На Смоленской площади отметили, что стороны выразили "обоюдную обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию".

"С российской стороны отмечена необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и политического урегулирования при учете законных интересов всех вовлеченных сторон, прежде всего Ирана. Этой позицией Россия будет руководствоваться и в Совете Безопасности ООН", - добавили в МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.