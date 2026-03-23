Пожар на складе ГСМ ликвидирован в Ростовской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону в понедельник.

"Полная ликвидация объявлена в 15:30 по московскому времени", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о возникновении пожара на складе ГСМ в селе Крым. Информация о возгорании поступила спасателям в 11:15. Первоначально общая площадь пожара в трех помещениях составляла 1 тыс. квадратных метров. Затем была объявлена локализация на площади 3 тыс. кв. м. Открытый огонь потушили в 13:40.

Пожар повредил несколько зданий.

Информации о пострадавших не поступало.