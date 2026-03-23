ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Здание Верховного суда Р
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ впервые рассмотрит дело об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде, сообщили в пресс-службе суда.

"Супруги из Санкт-Петербурга потребовали обязать власти Финляндии выкупить принадлежащие им дом и земельный участок, так как из-за запрета на въезд в страну они лишены возможности пользоваться своей собственностью", - говорится в сообщении суда.

В жалобе заявители утверждают, что ранее обращались в российские судебные инстанции с иском к государству Финляндия в лице Государственного совета, требуя обязать его выкупить принадлежащие им жилой дом и земельный участок, а также взыскать компенсацию морального вреда. Истцы указали, что из-за ограничений на въезд в Финляндию они лишены возможности пользоваться своим имуществом.

Однако суды трех инстанций отказались принимать иск, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. В связи с этим супруги утверждают, что фактически лишены судебной защиты, а обратиться в суды Финляндии они не могут из-за невозможности въезда в страну. По их мнению, российский суд должен был рассмотреть вопрос о возможном ограничении иммунитета иностранного государства на основе принципа взаимности.

"Верховный суд России, изучив жалобу, пришел к выводу, что при решении подобных вопросов суд вправе запросить заключение Министерства иностранных дел РФ о применении принципа взаимности и оценить, обеспечиваются ли заявителям эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве. Непринятие иска без выяснения этих обстоятельств может нарушать право заявителей на доступ к правосудию", - отметили в ВС.

Дело принято к рассмотрению судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда России, его рассмотрение состоится 24 марта.

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

 ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Суд запретил в РФ деятельность фонда Almaz Capital из-за экстремизма

 Суд запретил в РФ деятельность фонда Almaz Capital из-за экстремизма

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе с ГСМ

Верховный суд РФ допустил возможность заключения сделок в мессенджерах

Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

 Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 992 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 69 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });