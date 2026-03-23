ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Здание Верховного суда Р Фото: РБК/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ впервые рассмотрит дело об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде, сообщили в пресс-службе суда.

"Супруги из Санкт-Петербурга потребовали обязать власти Финляндии выкупить принадлежащие им дом и земельный участок, так как из-за запрета на въезд в страну они лишены возможности пользоваться своей собственностью", - говорится в сообщении суда.

В жалобе заявители утверждают, что ранее обращались в российские судебные инстанции с иском к государству Финляндия в лице Государственного совета, требуя обязать его выкупить принадлежащие им жилой дом и земельный участок, а также взыскать компенсацию морального вреда. Истцы указали, что из-за ограничений на въезд в Финляндию они лишены возможности пользоваться своим имуществом.

Однако суды трех инстанций отказались принимать иск, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. В связи с этим супруги утверждают, что фактически лишены судебной защиты, а обратиться в суды Финляндии они не могут из-за невозможности въезда в страну. По их мнению, российский суд должен был рассмотреть вопрос о возможном ограничении иммунитета иностранного государства на основе принципа взаимности.

"Верховный суд России, изучив жалобу, пришел к выводу, что при решении подобных вопросов суд вправе запросить заключение Министерства иностранных дел РФ о применении принципа взаимности и оценить, обеспечиваются ли заявителям эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве. Непринятие иска без выяснения этих обстоятельств может нарушать право заявителей на доступ к правосудию", - отметили в ВС.

Дело принято к рассмотрению судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда России, его рассмотрение состоится 24 марта.