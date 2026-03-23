Летчик ВВС США получил осколочные ранения при перехвате истребителя F-35 над Ираном

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Летчик ВВС США получил осколочные ранения в результате перехвата истребителя F-35 в небе над Ираном 19 марта, сообщило издание Air And Space Forces Magazine со ссылкой на информированные источники.

По их данным, американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 , вероятнее всего, был поврежден иранской ракетой во время выполнения боевого вылета, после чего летчику удалось посадить его на одну из авиабаз на Ближнем Востоке.

Комментируя инцидент, Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило лишь то, что самолет совершил аварийную посадку на авиабазе в регионе и что пилот находился в "стабильном состоянии".

Со своей стороны, Корпус стражей исламской революции Ирана опубликовал видео, якобы демонстрирующее попадание иранской ракеты в американский истребитель. Накануне Иран также заявлял, что его средства ПВО якобы поразили зенитной ракетой истребитель F-15E вблизи иранского побережья.

Стелс-истребитель F-35 стал одним из примерно 20 самолетов и беспилотников ВВС США, которые были повреждены или уничтожены в ходе военной операции против Ирана.

2 марта три истребителя F-15E были по ошибке сбиты кувейтским истребителем F/A-18. 12 марта самолет-заправщик KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, погибли все шесть летчиков на борту. Еще один KC-135 получил серьезные повреждения хвостовой части в том же инциденте, но благополучно приземлился.

Президент США Дональд Трамп 14 марта подтвердил, что по меньшей мере один KC-135 был поврежден на земле в результате иранского обстрела авиабазы в Саудовской Аравии. В ходе операции против Ирана было также потеряно уже около дюжины беспилотников MQ-9 Reaper. По словам источников, знакомых с ситуацией, часть потерь произошла на земле во время иранских атак.