До восьми возросло число пострадавших при взрыве жилого дома в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе достигло восьми, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По информации губернатора, сейчас на месте работают все экстренные службы - 179 человек и 51 единица техники. Штаб по ликвидации последствий возглавил лично он.

Взрыв в жилом доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на вторник. В здании произошло обрушение стены, внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этаж. Из-за взрыва повреждения также получил соседний дом. Два человека погибли.