Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне противоречивой информации относительно конфликта на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, наблюдаемых в последние дни.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2832,33 пункта (-0,04%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,3%.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), а также обыкновенные акции МКПАО "ВК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "ММК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Иран серьезно настроен вести переговоры с США, заявил президент Дональд Трамп. "У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он в понедельник на заседании "круглого стола" в Мемфисе. По словам Трампа, "это случилось только благодаря великолепной работе, которую проделали наши военные". "Мы разбили военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, разбили все", - сказал Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры с Ираном и возможное мирное соглашение с Тегераном, сообщил в понедельник Axios. "По словам источника, вице-президент Вэнс в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил с ним усилия для начала переговоров с Ираном", - написал журналист портала Барак Равид в соцсети X. Источник добавил, что Вэнс и Нетаньяху также обсудили основные положения возможного мирного соглашения с Ираном.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Также Трамп говорил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

Вместе с тем председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. "Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками, и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", - написал он в соцсети X. Он добавил, что народ Ирана требует полного "наказания агрессоров" и что иранские власти нацелены на выполнение этой задачи.

В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи тоже опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США. "Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для конца войны", - сказал Багаи. Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что президент США своими высказываниями о переговорах "вводит в заблуждение". В КСИР отметили, что "противоречивое поведение" Трампа не заставит Корпус "утратить бдительность на поле боя".

Иранские военные удерживают контроль над Персидским заливом, поэтому им не нужно его минировать, сообщило в понедельник CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана. "Исламская Республика Ирана имеет полный и мощный контроль над регионом Персидского залива, территориальными водами Омана и Ормузским проливом", - приводит телеканал слова военного. "В связи с этим, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости обеспечивать безопасность", - добавил он.

В понедельник в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива. До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. В пятницу, в день, который американский президент Дональд Трамп установил в качестве крайнего срока для открытия Ираном Ормузского пролива, корабли должны войти в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), отметили источники.

По их словам, отряду потребуется еще несколько дней, чтобы дойти до Ормузского пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.